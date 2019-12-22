وزير الإعلام: الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين مع مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً إستثنائياً صباح اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء خُصص لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020م .
وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فى تصريحات صحفية أن هذا الاجتماع هو الإجتماع الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، مبيناً أن الحوار حول الميزانية مازال متواصلاً .
وأشار وزير الإعلام إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم بإعتباره الموضوع الأساسي، وقال ان الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، موضحاً أن ذلك سيقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلاً عن الدعم الإجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية .
وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح أن اللجنة الوزارية المصغرة ستعقد إجتماعاً مساء اليوم وغد للوصول إلى خيارات التدرج في رفع الدعم، مبيناً أنه ليس هنالك إتجاه لرفع الدعم عن الخبز في ميزانية العام 2020م، مضيفاً أن مجلس الوزراء قرر بأن تطرح هذه القضايا لحوار مجتمعى مع القطاعات المختلفة من الشعب للإستماع إلى الآراء حولها، كما سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات حتى يرى المواطنين الخيار الأكثر مقبولية، مبيناً أنه سوف يكون هنالك شفافية في طرح المعلومات والأرقام بشكل وأضح للجماهير.
وأعلن وزير الثقافة والإعلام أنه من المتوقع أن تبدأ أجندة الحوارات المجتمعية اعتباراً من يوم غد الأثنين فى قطاعات مختلفة موضحاً أن ذلك سوف يكون عبر كافة وسائل الاعلام إضافة إلى اللقاءات الجماهيرية المباشرة لطرح الخيارات المختلفة وتنوير المواطنين بحقيقة الوضع الإقتصادي والسبل والخيارات الموجودة للتعامل معه ليكونوا شركاء في العلاج ولا يفرض هذا العلاج في مجلس الوزراء .
الخرطوم 22-12-2019م (سونا)
4 تعليقات
#الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، موضحاً أن ذلك سيقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلاً عن الدعم الإجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية.#
هنا تقديم للتعليم وتاخير للغذاء
والصحيح هو الأولوية الأولي للطعام
حتي الصلاه يقدم عليها الطعام اذا كان الشخص جائع…ومافائده تعليم حتي لو كان مجاني وصدقناكم والتلميذ جائع وواقف ساعات طويلة للمواصلات يبدو أن السيد حمدوك يريد تحقيق وعده بمجانيه التعليم وحتي لو كان علي حساب الجوع …زياده مرتبات العاملين والموظفين كانك اطعمت خمسه وتركت بقيه المدعوين ال 200 جياع…..إعطاء مال الاسر الفقيره…كل الاسر الان فقيره لو افترضنا أن كبار رجالات الدوله وأصحاب المال والاعمال وقحط والمهني و زعماءالحركات
ونفر قليل اخر ديل هم الأغنياء كلهم لم يمثلوا ١٪ من الشعب…فإذا انت محتاج للإنفاق علي كل الشعب وافضل هذا الإنفاق أن يكون في غذاء رخيص وسلع مدعومه رخيصه ومواصلات متوفره ورخيصة ووووووو….. رفع الدعم سم زعاف زحاف وربما يرفع عروش ويهدم قصور ويغير خرط ويفكك ويدمر…
اذا رفع الدعم ندعوا للتوقيع في دفتر الانصراف النهائي….
انتقدتم حكومة البشير بشدة حين حاولت رفع الدعم مع انها لم ترفعه رحمة بهذا الشعب… والان حكومة مجتمع الكنتاكي تريد رفعه في ظل تضخم كبير وغلاء طاحن ودولار وصل 90 جنيه.. ياللعار
ما قلت الا عين الحقيقة يا عمر التجاني ..وكمان لمن يقولوا زيادة الرواتب..طيب الناس الماعندها راتب تقعد تتفرج..ولا تنتظر ذوي الرواتب يمنوا عليهم ..عجبي..
سلام انت*** ولا بشر منذ 100 سنة نحن في هذا الموال وسبقك السفاح عندما ترفع رواتب العاملين بالدولة اولا باقي العاملين والعوا طلية وغيرهم كيف تعمل معهم واصلا زيادة البترول تعني زيادة كل شيء هل ستعطيهم زيادة رواتب لكل شيء الغنماية تعلمت اقتصاد من تخبط حكام السودان معروف اي زيادة رواتب يبتلعها السوق فورا ويظل الغلاء محله الحل في البل مع السلامة الحل لو ما عارفين توفروا قريشات من مصادر البلد الوفيرة ماء واراضي وجبال ذهب وغيرها احسن تغادروا والله انا امسك وزير مالية اخلي الشعب السوداني اكثر شعب ينعم بالرفاهية في العالم بفضل الله تعالي ثم خبراتي وعلمي
التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/13103039.htm?unapproved=544283&moderation-hash=c70c0ce25e197dac15d15cbd40c18835#comment-544283