رئيس الوزراء السوداني يطلب مهلة لاستبدال وزيري الخارجية والزراعة

قالت مصادر موثوقة لـ”سودان تربيون”، الأحد، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، طلب من قوى “الحرية والتغيير” بعض الوقت لاستبدال وزيري الخارجية والزراعة.
وأوصى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، 11 ديسمبر الجاري، رئيس الوزراء إقالة الزراعة عيسى عثمان شريف، لتسببه في فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة.
وأضافت المصادر إن قوى “الحرية والتغيير” أوصت رئيس الوزراء أيضا بإقالة وزير الخارجية أسماء عبد الله، بجانب وزير الزراعة؛ وأن حمدوك طلب إمهاله وقت يستطيع فيه تقييم أداء كل الوزراء.
وكشفت المصادر اللصيقة بقوى “الحرية والتغيير” وهي بمثابة التحالف الحاكم في السودان، عن تحفظات حول أداء وزير الإعلام فيصل محمد صالح، تم ايصالها لرئيس الوزراء.
وقالت إن التحالف الحاكم تخلى عن رغبته التي أعلنها في وقت سابق بشأن تقييم أداء الوزراء بعد مائة يوم من تنسمهم مناصبهم، بعد أن أبلغهم رئيس الوزراء عزمه تقييم أداء حكومته.
وأشارت إلى أنه لم يحدد وقتا لإكمال عملية التقييم.
وتسلم حمدوك رئاسة الوزراء في 21 أغسطس الماضي، بناء على اتفاق سياسي بين قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير، بعد أن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، إثر ثورة شعبية اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الفائت.
ويمثل تحالف “الحرية والتغيير” بموجب الاتفاق الواجهة التنفيذية التي تتولى اختيار قادة الجهاز التنفيذي ليصادق عليهم رئيس الوزراء.
وكان القيادي بتحالف الحرية والتغيير، صديق يوسف، كشف لـ “سودان تربيون”، في وقت سابق عن تقديم توصية لإقالة وزير الزراعة كما أكد اعتراض المجلس المركزي على سياسات بعض الوزراء، وقال “ناقشنا ذلك وقررنا توصيل اعتراضاتنا إلى رئيس الوزراء”.
والمجلس المركزي أعلى سُلطة في التحالف، الذي تكون بداية العام الجاري بعد توقيع مكوناته على إعلان الحرية والتغيير الذي طرحه تجمع المهنيين السودانيين.
سودان تربيون
1 تعليق
شيل من طرف كلهم ما نافعين وخصوصا اب جضوم وزير المالية الفاشل الجديد
وين الافكار يا مواهيم
قال رفع دعم قال
علي بالطلاق نرفعكم في ميدان عام يا وهم
الدعم دا من جيب ابو اهلكم
ما كلو حق الشعب
وبعدين اصلا مافي دعم يا طير
لأنو العملة اتاكلت والمواطن هو القاعد يدعم فيكم
ارفعوه عشان نطلع عليكم نوريكم الطفا النور منو
انتو كفؤات ما منكم رجاء
صدق الكوز وهو كذوب عندما قال البديل منو
وين الخطة وين البرنامج الإسعافي يا سجم الرماد
ايامكم معدودة لأنو الفاشل من وشو باين
قال كمان عايز يخفض قيمة الجنيه
تخفضها اكتر من كدا كيف يا طيرة
تعوم العملة بتركب التونسية وتعوم في شارع الزلط
جهز بقجتك وابقى مارق ساي
الحل في البل وارفع الدعم وشوف البل البجيك
والله تكره اليوم الجيت فيهو هنا
الناس زهجانة من الكيزان ومنتظرين معيشة رخية وانتو جايين بي اجندة وروشتة خارجية يا سجم الرماد
ايامكم قربت يا فشلة
الكيزان ما فكروا يرفعوا الدعم والشعب اصلا طلع عشان الغلاء الحاصل
تجوا انتو يا مواسير والاسعار تطير السماء
ما تقول لي عميقة ولا غيرو
ما قادرين استقيلوا وادونا عرض اكتافكم
ما عندكم برنامج ومنتظرين الدعم الخارجي واصلا بخدروا فيكم ومافي زول بديكم سنت واحد
ما لقيتو حل قلتوا نقبل على الشعب دا ونمص الدم الباقي فيهو دا لو لقيتو نقطة واحدة
الحلول واضحة لكن اي واحد شايل ليهو فاخورة فاضية ما بقدر يفكر بيها لانو فاقد الشئ لا يعطيه
الله لا جاب عقابكم يا سجم الرماد