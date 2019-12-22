انفجار الاوضاع داخل تلفزيون السودان واجراءات قانونية ضد أبو الجوخ

انفجرت الاوضاع داخل التلفزيون القومي علي خلفية تصريحات مدير الادارة السياسية والاخبار ماهر أبو الجوخ التي وجه خلالها انتقادات قاسية للعاملين خلال الساعات الماضية.

وشهد مسجد التلفزيون بعد صلاة الظهر يوم الاحد مخاطبات للعاملين استنكاراً لتصريحات أبو الجوخ.واشارت مصادر داخل القناة (للنورس نيوز) إلي إن لقاء المسجد شارك فيه كل من كردش وعبدالرفيع واشرف الكنزي الذي أعلن استقالته عن العمل واكد لمقربين منه بانه شخصية مهنية لا ينتمي للسياسة ولن يتشرف بالعمل مع إدارة توجه الإساءات بدلاً عن معالجة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها التلفزيون.

وافادت ذات المصادر بان عبد الرفيع بدء في تحريك إجراءات قانونية في مواجهة أبو الجوخ بتهمة الاساءة إليه خلال اتصال هاتفي بينهما. وقرر العاملون الذين شاركوا في الصلاة تشكيل لجنة لرفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإقالته وتحريك اجراءات جنائية ضده والدعوة لاجتماع عام للعاملين للتداول حول ماحدث.

الخرطوم : اشتياق عبدالله

النورس نيوز

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