الدولار يحطم الرقم القياسي ويرتفع إلى مستوى غير مسبوق

حطمت أسعار الدولار في السوق السوداء الرقم القياسي وارتفعت إلى مستوى غير مسبوق. وأبلغ أحد التجار (الانتباهة أون لاين) أنه جرى تداول الدولار في معاملات اليوم بـ (٩٢) جنيهاً للبيع و(٩٠) جنيهاً للشراء، نتيجة لعدم توفر الدولار في السوق. وبلغ سعر الريال السعودي بحسب التاجر (٢٤.٢٠٠) جنيهاً للبيع و(٢٤) جنيهاً للشراء، والدرهم الإماراتي (٢٥.٢٠٠) جنيهاً للبيع و(٢٥) جنيهاً للشراء، وبلغ سعر بيع اليورو (١٠٤) جنيهاً للبيع مقابل مقابل (١٠٢) جنيهاً للشراء والجنيه الاسترليني (١٢٥) جنيهاً للبيع و(١٢٠) جنيهاً لسعر الشراء.

الخرطوم: رندا عبد الله

صحيفة الإنتباهة

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