وزيرة التعليم العالي ترسم صورة قاتمة لواقع الجامعات

رسمت وزارة التعليم العالي صورة قاتمة لواقع الجامعات والمعاهد العليا بسبب افتقار الكثير من الجامعات للاساتذة والبنيات التحتية، ووصفت وزيرة التعليم العالي والبحث العالمي البروفيسور انتصار صغيرون واقع التعليم بالمزعج والأليم الذي لايشرف أي شخص لجهة افتقار الجامعات للاساتذة والمعامل والسكن والقاعات ،واعتبرت ان سياسات التوسع في التعليم العالي كانت على حساب الجودة.

وقالت صغيرون لدى مخاطبتها ورشة بعنوان بقاعة الوزارة أمس بعنوان (سياسات التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة المقبلة)، (ان بعض الجامعات أسست بطلب من العشائر والقبائل وان التعليم كان مرتبطاً بالتشتت والتمزيق من قبل النظام البائد ،لافتة الى ان بعض الجامعات ليس لها مقار، وانشأت في فصول مدارس بينما بعضها يقوم بإستئجار مقار وقاعات، ونوهت صغيرون الى تدني البنية التحتية للتعليم العالي حتى في الجامعات العريقة ، وتساءلت هل نحن في حوجة لـ “32” كلية طب حكومي و “12” كلية طب أسنان و”37″ كلية مختبرات طبية و(هل توجد وظائف للخريجين؟).

الخرطوم :شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :



