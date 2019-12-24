تفاصيل مثيرة عن لقاء المهدي مع الشيوعيين

أقر رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي بمحاولات فاشلة لجر الشيوعيين إلى موقف يتماشى مع المزاج السوداني. وقال في برنامج (حوار خاص) بفضائية الخرطوم: (دعوناهم لمراجعة موقفهم من الدين والراسمالية، والديمقراطية والوطنية فرفضوا كل ذلك). وقال المهدي أن حزبه مهتم بأن يكون لليسار دور في المرحلة القادمة. وأضاف: (اقترحنا عليهم تغيير إسم الشيوعية بإسم آخر أكثر مقبولية ولكنهم رفضوا).
صحيفة الإنتباهة
1 تعليق
مادام ديناصورات الحزب بيدهم القرار . والحزب معروف بنهجه الاستبدادي فلن يغيروا شيئ . حاول قبلك الشفيع خضر وفشل والخاتم عدلان والحاج وراق ومضوا لحال سبيلهم