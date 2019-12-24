النيلين
سياسية

تفاصيل مثيرة عن لقاء المهدي مع الشيوعيين

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أقر رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي بمحاولات فاشلة لجر الشيوعيين إلى موقف يتماشى مع المزاج السوداني. وقال في برنامج (حوار خاص) بفضائية الخرطوم: (دعوناهم لمراجعة موقفهم من الدين والراسمالية، والديمقراطية والوطنية فرفضوا كل ذلك). وقال المهدي أن حزبه مهتم بأن يكون لليسار دور في المرحلة القادمة. وأضاف: (اقترحنا عليهم تغيير إسم الشيوعية بإسم آخر أكثر مقبولية ولكنهم رفضوا).

صحيفة الإنتباهة

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1 تعليق

الواضح 2019/12/24 at 11:29 ص

مادام ديناصورات الحزب بيدهم القرار . والحزب معروف بنهجه الاستبدادي فلن يغيروا شيئ . حاول قبلك الشفيع خضر وفشل والخاتم عدلان والحاج وراق ومضوا لحال سبيلهم

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