النيلين
سياسية

الصادق المهدي يكشف لأول مرة عن الشخصية التي كانت تلازم نقد

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أزاح رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي الستار عن شخصية كانت تلازم سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الراحل محمد إبراهيم نقد في معظم اللقاءات التي جمعتهم. وقال المهدي في برنامج (حوار خاص) بفضائية الخرطوم: (إلتقيت نقد أكثر من مرة، وكنا نجد معه الشفيع خضر كأنما كان يعده ليكون قائداً للحزب من بعده). وأضاف: (الشفيع تعرض لمؤامرة كبيرة قادت لإبتعاده رغم أنه كان مؤهلاً جداً لقيادة الحزب). وقال الإمام: (مبادرة الشفيع خضر وفكرته في تقارب اليمين واليسار فكرة سليمة جداً، وينبغي أن تسبق أي نوع من المصالحة مراجعات تجعل المصالحة ممكنة ومقبولة).

صحيفة الإنتباهة

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1 تعليق

حسن 2019/12/24 at 2:21 م

أنا إسلامي غير منظم ومستعد للعمل مع الشفيع خضر سعيد لأنه عقلية وطنية وسياسية ناضجة وهو أكبر بكثييير من الحزب الشيوعي.

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