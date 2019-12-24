أثرى أثرياء آسيا حقق 17 مليار دولار في 2019 ويستعد لمنافسة «أمازون»

أضاف رجل الأعمال الهندي، موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، 17 مليار دولار إلى ثروته في عام 2019 حتى أمس (الاثنين).

وذكر مؤشر المليارديرات لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه بهذه الإضافة، بلغت ثروة أمباني نحو 61 مليار دولار.

وفي المقابل، نمت ثروة جاك ما، مؤسس مجموعة «علي بابا» بقيمة 3.11 مليار دولار، بينما خسر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 2.13 مليار دولار من ثروته.

وذكرت الوكالة أن الزيادة الكبيرة في ثروة أمباني هذا العام مدعومة بارتفاع بنسبة 40 في المائة في أسهم شركته «ريلاينس إنداستريز».

ويضع المستثمرون أموالهم في شركة «ريلاينس إنداستريز» في رهان على مجالي الاتصالات وتجارة التجزئة. وفي مسعاه لتأسيس سوق محلية عملاقة للتجارة الإلكترونية لتحدي شركة «أمازون» في الهند، أنفق أمباني (62 عاما) ما يقارب من 50 مليار دولار – أغلبها بالدين – على شركة اتصالات لاسلكية أصبحت الأولى في الهند خلال ثلاث سنوات منذ تأسيسها.

وتعد شركة «ريلاينس إنداستريز» واحدة من أكثر الشركات ربحية في الهند، وتمتلك أفرعا في جميع أنحاء البلاد، وتعمل في مجالات أبرزها الطاقة والبتروكيماويات والمنسوجات والموارد الطبيعية وتجارة التجزئة والاتصالات.

وبحسب الوكالة، فإن «ريلاينس إنداستريز» شركة رائدة ليس فقط في مجال النفط والغاز، ولكن أيضاً في مجال الاتصالات والتجزئة، وربما في التجارة الإلكترونية قريباً، وتمتلك أصولا تقدر بـ3 مليارات دولار في مومباي.

وحتى فبراير (شباط) الماضي، كان إجمالي ثروة أمباني 45.3 مليار دولار.

وتبلغ قيمة المنزل الذي يقيم فيه أمباني (مبنى أنتاليا) بمدينة مومباي الهندية مليار دولار أميركي، وهو أكبر مبنى سكني على مستوى العالم بعد قصر باكينغهام الإنجليزي.

وتسيطر شركة أمباني على أكبر تكتل للشركات الإعلامية في الهند «نتورك» – وفرعه «تي في 18» – الذي يسيطر على قنوات فضائية مثل «سي إن بي سي – تي في 18»، و«سي إن بي سي أواز»، و«سي إن بي سي – آي بي إن»، و«آي بي إن 7»، و«آي بي إن – لوكمات».

الشرق الأوسط

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