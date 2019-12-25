أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م

الصحة:
* الحرية والتغيير تُهدِّد بالخروج للشارع وتحفَّظ على رفع الدعم
* الحكومة و”الثورية” تُوقعان اتفاقاً نهائياً حول “مسار الوسط”
* اتحاد المحامين يرفض تسليم النقابة إلى (لجنة التفكيك)
* التعليم العالي: (32) كلية طب تُخرِّج طلاباً ليعملوا (سائقي ركشات)
آخر لحظة:
* السلطات تفشل في التشويش على هاتف البشير
* الشيوعي: موازنة 2020 تُعبَّر عن الثورة المضادة
* صغيرون: جهات وراء اعتصامات واحتجاجات الطلاب
* القبض على الداعية مزمل فقيري
* وزير الإعلام لـ(آخر لحظة) بيئة التلفزيون طاردة
الدار:
* اختطاف وتعذيب مدير تنفيذي لامتلاكه ملفات فساد خطيرة
* البرهان: القوات المسلحة عصية على “الاستهداف والشقاق”
* لجنة التحقيق الوطنية المستقلة تدعو لعدم الالتفات للشائعات
* اجتماع حاسم لمجلس الوزراء الخميس لإجازة الميزانية
* محكوم بالسجن (20) عاماً ينهي حياته بسجن الهدى
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان “العلم في حياتنا” للأساس وامتحان إحصاء واحتمالات للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
الحرية والتغيير تهدد بالخروج للشارع في حال رفع الدعم: ضربني بكى وسبقني شكا.. هو الناس طالعين ضدكم عايزين تطلعوا معاهم كمان.. لو ضد الحكومة إنسحبوا منها وقدموا إستقالة جماعية وخلوا البرهان يختار جسم جديد غيركم يا لصوص الثورة..الانتخابات المبكرة هي الحل ليكم إنتو أولا.