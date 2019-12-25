اختفاء مسؤول بالتلفزيون والعثور عليه في حالة صحية سيئة

تعرض مسؤول الاستثمار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومسؤول ملفات الإذاعات الخاصة والمحطات الأرضية والبث، فخر الدين إبراهيم لضرب مبرح وعثر عليه عقب إختفائه لمدة يوم كامل بمربع 19 بجبرة في حالة صحية سيئة عقب تعرضه للتعذيب والضرب ونقل على أثر ذلك إلى مستشفى التميز، وقال مصدر بالتلفزيون – فضل حجب اسمه – وبحسب موقع صحيفة الجريدة، إن فخر الدين يمسك بملفات فساد وصفها بالخطيرة وتعرض إلى تهديد من قبل عناصر من النظام البائد.

ووجه وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح عقب زيارته لفخر الدين أمس وبمعيته وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد، بتحويله إلى مستشفى رويال كير وفرض حراسة مشددة عليه لحمايته.

وذكرت ذات المصادر أن وكيل النيابة كون فريقاً من النيابة والمباحث للشروع في التحقيقات اللازمة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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