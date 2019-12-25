حملة اعتقالات واسعة لتجار العملة بالخرطوم وارتفاع كبير في أسعار الدولار

نظمت السلطات المختصة يوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة وسط تجار العملة في منطقة السوق العربي وما جاورها، وتم اعتقال نحو (١٥٠) شخصاً من المضاربين في النقد الأجنبي. وقال متعاملون في السوق لم يطالهم الاعتقال لـ (الانتباهة أون لاين) أن الدولار ارتفع إلى (90) جنيهاً للشراء و(91) جنيهاً للبيع. وقال التاجر أن الاعتقالات أحدثت ربكة بالسوق العربي، وتوقف تحديد سعر العملات الصعبة ما عدا الدولار وأشار إلى أنه تم فتح بلاغات ضد التجار الذين تم اعتقالهم، مما يعني استمرار الشح والغموض في مقبل الأيام.

الخرطوم: رندا عبد الله

الانتباهة

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