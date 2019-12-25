النيابة تأمر بالقبض على رئيس وزراء السودان السابق “محمد طاهر ايلا”

أصدرت النيابة العامة بولاية البحر الأحمر امر قبض في مواجهة والي الولاية الأسبق رئيس مجلس الوزراء السابق محمد طاهر ايلا.وحسب امر قبض صادر من وكيل نيابة المال العام بالولاية طارق عبد اللطيف عيسي انه بناء علي الدعوة رقم (٥٥) ٢٠٠٩م فانه تم تحرير امر القبض في مواجهة ايلا.

الخرطوم : النورس نيوز

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