النيلين
سياسية

النيابة تأمر بالقبض على رئيس وزراء السودان السابق “محمد طاهر ايلا”

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ايلا

أصدرت النيابة العامة بولاية البحر الأحمر امر قبض في مواجهة والي الولاية الأسبق رئيس مجلس الوزراء السابق محمد طاهر ايلا.وحسب امر قبض صادر من وكيل نيابة المال العام بالولاية طارق عبد اللطيف عيسي انه بناء علي الدعوة رقم (٥٥) ٢٠٠٩م فانه تم تحرير امر القبض في مواجهة ايلا.

الخرطوم : النورس نيوز

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1 تعليق

عمار 2019/12/26 at 1:34 ص

إيلا رجل نظيف ولا مشكلة للثوار معه وقد قال الراحل قرنق إنه حينما يصل إلى الخرطوم سيعين د. شرف الدين بانقا في حكومته لأنه ناجح ونظيف وهذا ينطبق على إيلا أيضا، سيخرج براءة ونطالب به واليا للخرطوم وسيكون إضافة للحكومة ورسالة سلام واستقرار على أن يستقيل من المؤتمر البطني.

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