حمدوك يشيد بدور القوات النظامية كافة في حماية الديمقراطية وانحيازها لخيارات الشعب الثورية

اشاد د. عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بدور القوات النظامية كافة في حماية الديمقراطية وانحيازها لخيارات الشعب الثورية.

وقال في خطابه بقاعة الصداقة مساء الأربعاء امام احتفالات البلاد باعياد ثورة ديسمبر ان النموذج السوداني مبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين من اجل بناء دولة الديمقراطية وحكم القانون وان التعقيدات والتحديات التي تصاحب عملية ارساء الديمقراطية تحتم المحافظة على هذه الوحدة الوطنية التي كانت سببا فى نجاح الثورة المجيدة.

واكد حمدوك مضيهم في خلق مشروع وطني يهدف الى بناء سودان تحفظ فيه كرامة وحرمة دماء الشعب ويقوم على عقد اجتماعي يشمل مكونات الشعب السوداني ويضمن الاستقرار والرفاه ويقوم على اشاعة الحريات واحترام الآخر وادارة التنوع ومعالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة وازالة التشوهات في الاقتصاد.

وشدد حمدوك على التزام الحكومة الانتقالية بضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات مع تطبيق مبدأ التمثيل العادل وتكافؤ الفرص خاصة في هياكل الحكم في الفترة الانتقالية .

وفيما يتعلق بقضية الفساد ابان ان الاطار العام لاولويات الحكومة الانتقالية يتضمن حزمة اجراءات من بينها انشاء مفوضية قومية مستقلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والاداري وضرورة وضع النظم المحاسبية لضبط الاداء المالي في مؤسسات الدولة واسترداد الممتلكات والاموال المنهوبة بواسطة مؤسسات وافراد النظام السابق .

الخرطوم فى 25-12-2019م (سونا)

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