مراقبون: سعر الخبز التجاري في السودان سيكون 4 جنيهات للقطعة الواحدة

كشف الأستاذ جبارة الباشا الأمين العام لإتحاد المخابز عن ترتيبات لتحديد مخابز لتعمل بنظام تجاري بالدقيق غير المدعوم وقال لـ(وكالة السودان للأنباء) إن الخبز الذي تنتجه تلك المخابز يخصص للمطاعم والكافتريات والمناسبات والمقتدرين وأضاف أن حصة الدقيق المدعوم تخصص لمخابز أخرى لتغطية احتاجات المواطنين.

وتوقع مراقبون وعدد من أصحاب المخابز بحسب رصد محرر النيلين أن يصبح سعر الفطعة الواحدة من الخبز 4 جنيهات مما يشكل إرهاقاً مالياً للمواطنين في تناول الوجبات في المطاعم أو المناسبات علماً بأن سعر الخبز حالياً واحد جنيه للقطعة.

وكتب الناشط في مواقع التواصل عبد الرحمن عمسيب (سيقولون لك سننتج خبزآ خاصآ .. هذا الخبز تبلغ قيمة القطعة منه خمسة جنيهات .. أو ثلاثة جنيهات ..

سيقولون لك نحن لم نرفع الدعم ..هذه المخابز هي مخابز “للمقتدرين ” .. مخابز تبيع خبزآ “فاخرآ ” لذا فهو مرتفع السعر ..

أما أنت أيها الفقير فعليك بالخبز مدعوم .. بصف طويل .. ويصعب توفيره .. خبز قد تجد فيه مسامير أو تمباك أو حتى شعرات من لحية الخباز ..

عما قريب ينحسر الخبز المدعوم ويتمدد غير المدعوم .. تزداد أزمة التهريب لأن الخبز الجديد له زبائن .. ولأن الخبز الجديد يعنى خلق سوق أسود أوسع للدقيق المدعوم .. تتسع شبكة التهريب أكثر وأكثر .. ثم يختفى الدعم )..

وأضاف عمسيب (هذه الأفكار هي ذاتها التي طرحها الطفل المعجزة مجاهد خلف الله .. حيث قال بأن تخفيف صفوف الوقود يكون بعمل طلمبات vip من هو مقتدر سيدفع لكي يكسب وقته .. فهو من جهة يقلل الأنفاق ومن جهة ثانية يخفف الضغط على البنزين المدعوم .. لك أن تتخيل !).

وختم عمسيب منشوره ب (هولاء المتوحشين لا يصلحون لادارة هذه البلد .. لا يمكن لموظفي الخواجات أن يفهموا ماذا يعنى أن يبلغ سعر الرغيفة 5 جنيهات .. لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا ).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

شارك الموضوع :



