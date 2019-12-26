فريق الفحص يعلن عن اكتشاف مثير خلال مصادرة مجوهرات زوجة “البشير”!

كشفت تقارير إخبارية عن اكتشاف مثير وذلك خلال عملية مصادرة مجوهرات زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وأفادت التقارير أنه تم العثور على “قلادة” شبيهة بالقلادة الشهيرة التي ظهرت في الفيلم العالمي تايتنك، الأمر الذي أثار جدلاً حتى بين الفريق الفني لفحص المصوغات، نظراً لكون الشعب السوداني لا يفضل عادة الأحجار الكريمة ويميل إلى الذهب.

وأكدت التقارير أن وداد بابكر زوجة البشير لم تظهر مسبقاً بهذه القلادة في أي مناسبة أمام وسائل الإعلام، الأمر الذي أثار الريبة بين الفريق الفني.

صحيفة المرصد

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