تصريحات مثيرة لفيلو ساوث فرج عن الحركة الإسلامية والنظام السابق والنظام العام

قال كاهن كنيسة الشهيدين القبطية الأب فيلو ساوث فرج أن الحركة الاسلامية كاملة الدسم أضرت بمصلحة المسيحيين، وكشف عن مضايقات تعرضوا لها فى ظل النظام السابق.
وأكد فرج في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) اختلاف الوضع الحالى عن السابق وقال: (النهار دا مختلف، النوادي والكنائس احتفلت ولم يقف ضدها النظام). كاشفاً عن مضايقات تعرض لها المسيحيون من قبل شرطة النظام العام في السنوات الماضية. وأضاف: (نحن الآن مواطنون من حقنا نحتفل بأعيادنا). وقال: (النظام العام فى ظل النظام السابق كانوا يطالبون بإيقاف الحفلات في النوادي، وأحياناً يعتقلون بناتنا وأبنائنا فى الحراسات).
الخرطوم: رندا عبد الله
صحيفة الإنتباهة
4 تعليقات
كل أبناء السودانيين كانوا يعتقلون ويجلدون وليس الأقباط فقط.. يجب مراجعة جميع الجنسيات التي منحت في عهد النظام السابق ومساءلة فيلوثاوث الملياردير من أين لك هذا وكيف ومتى.. الأقباط كانوا أكبر مستفيد من الإنقاذ وبنوا كنائسهم في أحياء المسلمين ونصروا أبناء المسلمين واشتروا أفضل العقارات والأراضي وعاشوا أفضل أيامهم ولم يسألهم أحد وهذه التصريحات ستؤدي لفتح صفحاتهم.
كذاب أشر.
هذا القس ، أكذب الكاذبين . هو قبطي مصري لم تتغير لهجته بعد ، ولم يدرس أو يعش في بلادنا إلا بعد تنصيبه من الإسكندرية راعياً على الأقباط في السودان ! الأقباط اشتروا آلاف الأفدنة من الأراضي التي تروى من النيل في ولاية الخرطوم ، وفي أم درمان هناك طبيب قبطي كلما سمع بقيراط من الأرض الزراعية حول النيل ، سارع إلى شرائها مستفيداً من دخل عيادته التي يفرض على دخولها رسوماً باهظة ..
وجدوا بلادنا فوضى وهم يدربون مواطنيننا النوبة على الحقد والكراهية تجاه بقية المواطنين ويحرضونهم على كل أمر شائه !
المدعو / فيلو ساوث فرج ينكت ويزور التاريخ السوداني ويجتهد في بعث ما أسماها ( دولة كوش ) والزمالك المسيحية التي أسلم أتباعها بفعل المد الإسلامي ، وهو شخص منافق وثعلب ماكر في أثواب راهب عابد !!يلعب مع كل حكومة ويداهن حتى يضمن مصالحه .
يملك في أراضي غرب أم درمان مئات الأفدنة من المزارع التي منحها إباه الرئيس المخلوع ، وهي عطاء من لا يملك على الحقيقة لمن لا يستحق بأي وجه !
تصحيح : الممالك وليس الزمالك …
إياه ،، وليس أباه !