تصريحات مثيرة لفيلو ساوث فرج عن الحركة الإسلامية والنظام السابق والنظام العام

قال كاهن كنيسة الشهيدين القبطية الأب فيلو ساوث فرج أن الحركة الاسلامية كاملة الدسم أضرت بمصلحة المسيحيين، وكشف عن مضايقات تعرضوا لها فى ظل النظام السابق.

وأكد فرج في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) اختلاف الوضع الحالى عن السابق وقال: (النهار دا مختلف، النوادي والكنائس احتفلت ولم يقف ضدها النظام). كاشفاً عن مضايقات تعرض لها المسيحيون من قبل شرطة النظام العام في السنوات الماضية. وأضاف: (نحن الآن مواطنون من حقنا نحتفل بأعيادنا). وقال: (النظام العام فى ظل النظام السابق كانوا يطالبون بإيقاف الحفلات في النوادي، وأحياناً يعتقلون بناتنا وأبنائنا فى الحراسات).

الخرطوم: رندا عبد الله

صحيفة الإنتباهة

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