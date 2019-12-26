تجمع الوفاق السوداني يستحسن تصريحات العطا

إستحسن تجمع الوفاق السوداني تصريحات الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة بشأن إستمرار الشراكة مع قوى الحرية والتغيير وتاكيداته بعدم فشل حكومة الفترة الانتقالية.

وأوضح الاستاذ محمد الحسن الصوفي رئيس التجمع في تصريح لسونا ان حديث العطا لقناة الشروق حديث موضوعي ومسؤول خاصة وان الحكومة الانتقالية لم يمضي على تشكيلها فترة طويلة بالمقارنة مع المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها لذلك الدعوة للصبر عليها دعوة منطقية ومقبولة وقال إن الحكم على حكومة الثورة بالفشل حكم لا يقوم على مرتكزات ولاتسنده أسانيد محددة مبينا أن هذا الحديث ينم عن مدى التناغم والانسجام بين العسكريين والمدنيين في إدارة الفترة الانتقالية.

وقال الصوفي ان هناك محاولات من فلول النظام البائد لإحداث وقيعة بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بهدف زعزعة إستقرار البلاد والنيل من المكاسب التي حققها الشعب السوداني بفضل ثورة ١٩ ديسمبر المجيدة داعيا الي ضرورة الالتفات الي مثل هذه المحاولات وحسمها في مهدها.

سونا

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