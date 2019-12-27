أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019م

الصحة:
* مناوي: مخاوف تدفع “قحت” للتفاوض مع المؤتمر الوطني
* اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء حول “موازنة 2020” اليوم
* “الدستورية” ترفض رفع حصانة “البوشي” وعبد الحي يدوٍّن بلاغات ضد “مروجي الشائعات”
* القوات المسلحة: إغلاق الطريق المؤدي للقيادة تدابير احترازية
* تعليق التفاوض بين الحكومة وجناح “الحلو” أسبوعين بطلب من الحركة
* خلو شوارع الخرطوم من تجار العملة وانخفاض طفيف للدولار
السوداني الدولية:
* الجيش يتخذ تدابير وينفي حدوث محاولة انقلابية
* اعتقال مصور (السوداني الدولية) والحكومة تعتذر
* خلو الشوارع من تجار العملة وانخفاض طفيف للدولار
* خبير اقتصادي: موازنة 2020 دون الطموح
آخر لحظة:
* إغلاق طرق القيادة يشل الخرطوم ويثير الشائعات
* تأجيل (الموازنة) والبرهان وحمدوك إلى كاودا
* وزير يعين مديراً مالياً مداناً بالفساد
* سيدة تهدد بالقفز من سور مجلس الوزراء
* “الدستورية” ترفض إسقاط حصانة البوشي
* تعليق المفاوضات مع “الحلو” لأسبوعين
الدار:
* الجيش: إغلاق طريق القيادة لتدابير احترازية مفاجئة
* اختناقات مرورية تشل الحركة داخل الخرطوم
* “الدستورية” ترفض دعوى لعبد الحي يوسف برفع الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي
* أولى جلسات محاكمة المتهم بإغتصاب سيدات بالخرطوم
* مقتل طالب أساس بطلقة طائشة وأسرته توجه رسالة للنائب العام
* “الدار” ترصد محاكمة ثمانية متهمين يقتل مواطن داخل مزرعته
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
ليس المخاوف فقط وإنما المصلحة العليا للسودان هو الذي يدفع بالجميع للحوار والتفاوض بما قيهم أنت الذي لا حول ولا قوة لك على الأرض.