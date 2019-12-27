“الدستورية” ترفض دعوى عبد الحي إسقاط الحصانة عن ولاء البوشي

رفضت المحكمة الدستورية أمس، إسقاط الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي، بموجب الدعوى الدستورية بالنمرة (م د/ق د/327/2019م) التي رفعها ضدها عبد الحي يوسف.
ورفضت النيابة العامة بحسب صحيفة الصيحة، من قبل فتح دعوى جنائية ضد الوزيرة ولاء عصام البوشي حتى رفع “الحصانة الإجرائية” عنها من قبل “المحكمة الدستورية” بموجب نص المادة 22(3) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م “المصادق باعتمادها” بموجب المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م والتي نصت على أنه “لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات – حكام الأقاليم دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي، وإلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية”.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
اين كان هذا الداعشى عندما سبته الأستاذة ولاء البوشى قبل أن تصبح وزيرة كان بإمكانه مقاضاتها فى حينه لكنها خباثة بنى كوز الوزيرة لم ترتكب جناية أو خيانة عظمى انما وصفتكم بصفة راتها فيك فهل هذا جرم يرقى إلى رفع حصانة عن وزيرة بالحكومة جماعتك قالوا عليك جبل لكنك ترتعد كالفأر فالتنال عقابك العادل والقصاص للوطن والشعب من كل بنى كوز
إنها العدالة في أزهى صورها
عدالوووو
حريوووو
سلووووم
مدنياااااااوووو …م د ن ي وووو …ما دا نااا يوووو
الداعية الدعي ياجماعة عاوز يلهي الناس بقضية تافهة لانسوي شروة نقير ويصرفهم عن قضايا فساد بس منها البشير المعزول اعطاه 3مليون دولار لدعم قناة طيبة. قال قال اداني بس 150الف دولار.دا مال الشعب ياداعشي رقم واحد بالسودان.