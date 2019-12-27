اجتماع لمجلس الوزراء حول “موازنة 2020” اليوم

يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الجمعة اجتماعاً استثنائياً لإجازة موازنة العام المالي 2020م.
وكان المجلس عقد أمس جلسة برئاسة د. عبد الله حمدوك لمناقشة الموازنة وأرجأ الإجازة النهائية إلى اليوم، وأعلن استمرار انعقاد اجتماعاته بشأنها حتى الجمعة.
وكان منتظراً بحسب صحيفة الصيحة، أن تتم إجازة الموازنة أمس لعرضها على المجلس السيادي ووسائل الإعلام.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقان
تعرض الموازنة على مجلس السيادة ومجلس الوزراء فى اجتماع مشترك الذان يمثلان السلطة التشريعية لاجازتها بشكل نهائى لتصبح نافذه بعد أجهزتها فى اجتماع المجلسين وليس مجلس السياده وحده حسبما ورد فى الخبر
ميزانية بالتقسيط. هلا بالفشل.