مناوي يكشف لأول مرة عن أسرار حوار بين المؤتمر الوطنى وقوى إعلان الحرية والتغيير تدفعها إليه (مخاوف)

كشف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير، عن حوار يدور في الخفاء لأول مرة بعد سقوط البشير، مابين حزب المؤتمر الوطني وقوى إعلان الحرية والتغيير، تدفعها إليه مخاوف، بحسب ما نقلت (كوش نيوز)
وقال “مناوي ” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر يوم الخميس ( المخاوف تدفع منظري الحرية والتغيير للتفاوض مبكراً مع فصائل الحركة الإسلامية، على رأسها المؤتمر الوطني وقطار حوارهم بدأ منذ أسابيع).
وتواجه حكومة (قحت) تحديات وعقبات كبيرة في ملفي الإقتصاد والسلام، مما دفع بعض المحللين للقول بأن لن تتم أي اصلاحات اقتصادية تعالج مشكلات الاقتصاد السوداني، اذا لم يتوفر لها حاضنة شعبية لاتتحق إلى بمصالحة سياسية.
الخرطوم (كوش نيوز)
6 تعليقات
الاحزاب العتعطشة للحكم لا يمكن بأن تتحاوز حزب المؤتمر الوطني باي حال من الاحوال.ما لهو من خبرات طويلة وواسعة في مجال التفاوض وفي كافة المجالات.
قحت العلمانية الان بتغرق في شبر موية تريد طوق نجاة من الموتمر ااوطني.
هل يستجيب الموتمر الوطني لها.
الحاضنة الشعبية التى لدى هذه الحكومة لا يوجد نظير لها فى كل دول العالم اما بنى كوز يا مناوى لن يرعبون بعوضة ناهيك عن حكومة لها سند شعبى بهذه القوة الجبارة اراك تريد أن يبتلع الشعب مرارة تحالفك مع بنى كوز فى فترة سوداء من تاريخك
ما كل الناس مرتزقة مثلك بلا مباديء
شهد شاهدٌ من قلب قحط
قالوا الروب …الروووب
الروب الروب يا حبايبنا
The best idea is now to divide Sudan into separate state
And after each state establish it’s self to have choice to separate or unite for ever like USA
UAE
هذا شخص غير موثوق فيه ولا يريد للسودان خيرا