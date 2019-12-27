النيلين
اقتصاد وأعمال

توقف صادر الحبوب الزيتية

3

كشف رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس حسن، عن توقف عملية الصادر ووصف الأمر بالمشكلة. وعزا عباس في تصريح، توقف الصادر لعدم إصدار أي شهادة منشأ تتم بموجبها عملية الصادر منذ حل الاتحادات، من بينهم اتحاد الغرف التجارية، مبيناً أن هنالك صادراً سودانياً بالموانيء العالمية متوقف لهذا السبب مما عده يؤثر على المصدرين ويكبدهم خسائر فادحة جراء تحملهم دفع غرامات الموانيء.

وقال وغير ذلك نحن مصدرون لا علاقة لنا بأي حزب ولا كيان ولا أي مسمى، عملنا صادر وحصائل صادر. وحذر بحسب صحيفة المجهر من فقدان خزينة الدولة لحصائل الصادر خاصة وأن موسم الصادر الزراعي في أوجه وطالب بضرورة ايجاد معالجات عاجلة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

3 تعليقات

عادل محمد 2019/12/27 at 5:23 م

وليه التصدير إذا كنا نحتاج لزيوتها محليا

رد
ساخرون 2019/12/27 at 6:07 م

وي وي وي

من أي نيزك هبط علينا هؤلاء النحوس؟

رد
هجووووم كاااسح 2019/12/28 at 1:05 ص

الغريب في الأمر اغلطو هم
واقول ليك كلو من العميقه
العميقه التقوم ليكم في رأسكم الفاضي
غايتو اسم ع مسمي
ققققققققق حححححححح ططططططط

قحط GAHT
رمز الجودة

رد

اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.