بعد حظره من السفر.. منعم سليمان: أنا خارج البلاد

قال الصحافي عبد المنعم سليمان، في أول تعليق على اتهامه بترويج الشائعات وتدوين بلاغ ضده من الداعية عبد الحي يوسف وصدور قرار من النيابة بحظره من السفر، في تعميم على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) أمس “الخميس” بحسب صحيفة السوداني الدولية: “أقولها الآن وسأقولها أمام النيابة أنني لم أنتم في أي يوم من الأيام لعضوية ما يسمى باتحاد الصحافيين”. وتابع: “أنا الآن خارج البلاد وسأذهب للنيابة عند قدومي المرة القادمة، حتى لو كان الشاكي داخل السجن في ذلك الوقت”، حيث يوجد المئات من ضباط التنظيم الإسلامي البائد، والنيابة التي لا تزال تضم بعض ضباط الأمن يدنسون ثوب العدالة الناصع، والمحكمة الدستورية حيث الحال يغني عن السؤال.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



