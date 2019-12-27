حميدتي: مسؤولية الأوضاع التي تعيشها البلاد يتحملها مجلس الوزراء ومجلس السيادة تشريفي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أن مسؤولية الأوضاع التي تعيشها البلاد الآن يتحملها مجلس الوزراء بعد أن تم تشكيل الحكومة، مؤكداً بأن مجلس السيادة مجلس تشريفي. وقال في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع فى مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر في أحد المساجد عقب صلاة الجمعة: (على المواطن أن يعلم بأن المسؤولية يتحملها مجلس الوزراء وأن مجلس السيادة دوره تشريفي).

وأضاف: (نساعد في الأمن والذي هو من مسؤوليتنا والمساهمة في تحقيق السلام). وأضاف حميدتي: (الناس غير راضين عننا ولكن رغم ذلك شغالين لأننا شاعرين بأن الخطر قادم البلاد). وقال حميدتي: (هي فترة وستمر .. فورة لبن وبعد تنزل بتمر إن شاء الله).

الخرطوم: الانتباهة أون لاين

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