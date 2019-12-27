حميدتي: مسؤولية الأوضاع التي تعيشها البلاد يتحملها مجلس الوزراء ومجلس السيادة تشريفي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أن مسؤولية الأوضاع التي تعيشها البلاد الآن يتحملها مجلس الوزراء بعد أن تم تشكيل الحكومة، مؤكداً بأن مجلس السيادة مجلس تشريفي. وقال في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع فى مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر في أحد المساجد عقب صلاة الجمعة: (على المواطن أن يعلم بأن المسؤولية يتحملها مجلس الوزراء وأن مجلس السيادة دوره تشريفي).
وأضاف: (نساعد في الأمن والذي هو من مسؤوليتنا والمساهمة في تحقيق السلام). وأضاف حميدتي: (الناس غير راضين عننا ولكن رغم ذلك شغالين لأننا شاعرين بأن الخطر قادم البلاد). وقال حميدتي: (هي فترة وستمر .. فورة لبن وبعد تنزل بتمر إن شاء الله).
الخرطوم: الانتباهة أون لاين
4 تعليقات
مجلس السياده دوره تشريفي طبعا يجب ان يتذكر المواطن ذلك لانه دا الطالبت به قحت وبعد دا دوروا في دول الخليج نبذ يعني تشيل قروشهم وتاكلها وتنبذهم ومشوا الغرب قالوا ليهم انه حكومه ما منتخبه لا تمثل رايء الشعب الغرب دا الانتخابات دي عنده شيء مقدس لا ما بسوي انتخابات خايف الكيزان يجوا الحصار وعدم رفع اسم السودان من دعم الارهاب للان بسبب تلفيقات نشطاء الشيوعيين وناس قحت علي مدي سنين طويله اسا محمد يوسف متحدث الهنيين ضمن وفد الحركه الشعبيه فوضي ولعب وعماله الموضوع تمسكه او تفكه من وين ما معروف
الرجل دا بقول الفي ضميره
وكل كلاموا صحيح..
مشهود له
الواضح العدد التنازلي لقحت صفر.
مسألة زمن.
بلا شك مجلس الوزراء التعيس هو المسؤول التنفيذي الاول عن الاقتصاد
دوركم تشريفى يا مجلس السيادة؟؟؟؟ خخخخخخخا قبل شهر أصدر البرهان قرار بإعفاء محافظ البنك المركزي وتعيين محافظ آخر؟؟؟ دا أى نوع من الأنظمة الإدارية،، علاقة بنك السودان المركزي بالقائد العام للقوات المسلحة شنو؟؟؟ وماهي علاقة السيادى بالإدارة التنفيذية لدرجة الإعفاء والتعيين؟؟؟؟؟ زى ما قالوا ناس الدراما إنتو متخاششين في أى حاجة!!!!! والله العالم كله ما فيهو تخبط وركاكة زى البحصل في السودان