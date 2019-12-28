غندور: الشعب هو من يقرر إقصاء الوطني عبر انتخابات حرة ونزيهة

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور أن الشعب السوداني هو من يقرر إقصاء الوطني عبر انتخابات حرة ونزيهة. وقال غندور على صفحته بالفيس بوك: (أن يحرق مقر أو تحرق محطة وقود أو منزل هذا لا يعني حكم على حزب كامل فيه الملايين، لذلك الفيصل انتخابات حرة نزيهة عندما يقرر فيها الشعب اقصاء المؤتمر الوطني. هذا هو القرار الصحيح). وأضاف غندور: (الثورة قامت على حكومة وهذه الحكومة ذهبت لكن من حق أي شخص أن ينتمي للحزب الذي يريد. أليس هذه هي الحرية لماذا يخشون الانتخابات؟).
صحيفة الإنتباهة
2 تعليقان
الشعب السوداني قد قال كلمته من زمان فيكم يا كيزان يا حرامية وانت عارف جيدا ذلك أصلا أنتم معروفين بالنفاق وعاوزين تماطلوا وبس لكن لا مكان لكم في السودان واحكومة يجب أن تمشي مع نغمة الشعب بازاحتكم نهائيا من ساحة السياسة لأنكم جربتم 30 عاما وكانت كلها فسق وسرقة وفساد سياسى .
غندور مصدوم صدمة شديدة وعقلو الباطن ما عايز يصدق انو موضوع الكيزان قد انتهى والى الابد لان الشعب السودانى لايمكن ان يجرب المجرب مرة اخرى عشان كده لازم اولياء امره يعرضوه على طبيب نفسى حتى يوقعلوا الحكاية ويخرجه من هذا الحلم الذى هو فيه لكى يرتاح وانحنا نرتاح .