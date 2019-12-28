غندور: الشعب هو من يقرر إقصاء الوطني عبر انتخابات حرة ونزيهة

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور أن الشعب السوداني هو من يقرر إقصاء الوطني عبر انتخابات حرة ونزيهة. وقال غندور على صفحته بالفيس بوك: (أن يحرق مقر أو تحرق محطة وقود أو منزل هذا لا يعني حكم على حزب كامل فيه الملايين، لذلك الفيصل انتخابات حرة نزيهة عندما يقرر فيها الشعب اقصاء المؤتمر الوطني. هذا هو القرار الصحيح). وأضاف غندور: (الثورة قامت على حكومة وهذه الحكومة ذهبت لكن من حق أي شخص أن ينتمي للحزب الذي يريد. أليس هذه هي الحرية لماذا يخشون الانتخابات؟).

صحيفة الإنتباهة

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