النيلين
سياسية

لجان مقاومة جبل اولياء تمنع (الفششوية) من تفقد الخلاوى

1

كشفت مصادر موثوقة عن منع لجان مقاومة دار السلام بجبل اولياء رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات بالقصر الجمهوري السابق محمد علي الفششوية الذي زار المنطقة ظهر امس لتفقد الخلاوى القرانية ، وحسب المصادر فان لجان المقاومة لاحقته بهتافات مناوئة وشددت بعدم السماح للفششوية بدخول المنطقة ب مالم تكشف السلطات عن مجريات ونتائج التحقيق الذي شرعت فيه النيابة مع الفشوشية ،وكانت (الجريدة) كشفت عن تجاوزات مالية وادارية بمفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات بالقصر الجمهوري التي يترأسها الفششوية.

الخرطوم : عبدالرحمن حنين
صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

1 تعليق

قله ادب زادت 2019/12/28 at 12:24 م

قله ادب زادت

رد

اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.