لجان مقاومة جبل اولياء تمنع (الفششوية) من تفقد الخلاوى

كشفت مصادر موثوقة عن منع لجان مقاومة دار السلام بجبل اولياء رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات بالقصر الجمهوري السابق محمد علي الفششوية الذي زار المنطقة ظهر امس لتفقد الخلاوى القرانية ، وحسب المصادر فان لجان المقاومة لاحقته بهتافات مناوئة وشددت بعدم السماح للفششوية بدخول المنطقة ب مالم تكشف السلطات عن مجريات ونتائج التحقيق الذي شرعت فيه النيابة مع الفشوشية ،وكانت (الجريدة) كشفت عن تجاوزات مالية وادارية بمفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات بالقصر الجمهوري التي يترأسها الفششوية.

الخرطوم : عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة

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