أسماء: قانون التفكيك سيطال (الخارجية)

أكدت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، تطبيق قانون تفكيك التمكين في الوزارة، واصفة الضرر الذي لحق بـ”الخارجية” بالكبير وأنه خلّف آثاراً مدمرة بالتعدي على اختصاصات وصلاحيات الوزارة إبان النظام البائد متهمة الأخير بإقحام كوادره وعناصره رغم عدم استيفائها للمعايير الخاصة بالاستيعاب.

وبخصوص مشكلة حلايب قالت الوزيرة إنّها مسألة تشغلهم وإنهم يسعون لمعالجتها والوصول إلى حلٍ بعيدًا عن التصعيد والتدويل حفاظاً على الروابط الأزلية والمصالح المشتركة مع مصر.

وقالت أسماء عبد الله في تصريحاتٍ بحسب صحيفة السوداني الدولية إن ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات يسير بصورة جيدة متوقعة رؤية نتائجه قريباً، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به السودان في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر والتقدير الدولي الذي تمخض عنه اختياره مقراً للمركز الأفريقي المعني بهذا الأمر.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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