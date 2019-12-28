الصادق المهدي يدعو إلى سحب القوات السودانية من اليمن

دعا رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، السبت، إلى سحب القوات السودانية من اليمن.

وقال المهدي، في مقابلة مع صحيفة “السوداني” الدولية نشرتها السبت: “ليس هنالك مبرر لوجود أي مقاتل سوداني في اليمن، الحرب جريمة، أي حرب لا يشفع لها إلا أن تكون دفاعاً عن الوطن”.

وتقاتل قوات سودانية ضمن تحالف عسكري عربي في اليمن منذ عام 2015، تقوده السعودية، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وتابع: “لذلك نحن نطالب أن لا يكون هنالك جنود سودانيين يقاتلون خارج مبدأ الدفاع عن الوطن.”

وأردف: “دور السودان الطبيعي أن يدخل في مصالحات مثلما فعل في الستينات (1967) بين الملك السعودي فيصل (بن عبد العزيز) والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، زي (كما) ما حصل بعد ذلك في الصلح بين الفلسطينين والأردنيين”.

واستطرد: “تركيبتنا تقتضي أن السودان يلعب دائمًا الدور الوفاقي، وأن لا ينحاز في معارك الأشقاء”.

وأضاف المهدي: “لازم نسترد دورنا، وقادرين نفهم جداً أن الشئ الموروث من نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (1989: 2019) به الأعباء دي”، في إشارة إلى قرار المشاركة بحرب اليمن.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



