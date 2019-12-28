مجلس الوزراء يتراجع عن قرار رفع الدعم عن (البنزين) و (الجاوزلين) في موازنة 2020

كشفت مصادر بقوى الحرية والتغيير عن تراجع مجلس الوزراء عن قرار رفع الدعم عن “البنزين” و “الجازولين” بعد حوالي “24” ساعة من إجازة ميزانية 2020 التى أقرت رفع الدعم عن الوقود.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية و التعيير عادل خلف الله في تصريح لـ (باج نيوز) مساء يوم “السبت” تراجع مجلس الوزراء عن القرار عقب اجتماع مطول بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء.

وكشف خلف الله أن الاجتماع توصل إلى اتفاق بعقد مؤتمر اقتصادي عاجل تشارك فيه كافة قطاعات المجتمع لمناقشة المشاكل الاقتصادية المعقدة، والخروج بخطة وقرارات ملزمة للمسار الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية .

وأعلن خلف الله عن مؤتمر صحفي لوزيرة التجارة والصناعة، مدني عباس مدني لكشف تفاصيل الاتفاق بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.

الخرطوم: باج نيوز

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