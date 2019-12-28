مدني يعلن عن تراجع مجلس الوزراء عن قرار رفع الدعم عن (البنزين) و (الجاوزلين) في موازنة 2020

عبر مؤتمر صحفي لوزيرة التجارة والصناعة، مدني عباس مدني والقيادي بالحرية والتغيير إبراهيم الشيخ مساء السبت كشف مدني تفاصيل الاتفاق بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بخصوص موازنة 2020.
حيث أعلن مدني بحسب متابعة محرر كوش لوقائع المؤتمر الصحفي أن مجلس الوزراء أرجأ قرار رفع الدعم عن “البنزين” و “الجازولين” وذلك بعد حوالي يوم من إجازة ميزانية 2020 التى أقرت الرفع التدريجي لدعم المحروقات. وقال مدني سيترك الأمر وقضايا الإقتصاد لمؤتمر إقتصادي يعقد في مارس 2020 .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقان
تخبط والناس كلها تقول ليك رفع الدعم في الوضع الراهن مع عدم إستقرار سعر الصرف لن يأتي بنتائج وإنتو بي راسكم الفاضي دا ما سمعتوا الكلام
عالم طير بتجربوا المجرب
في حلول كتيرة ممكن تتعمل لكن إنتو في ناس ماسكة ليكم الريموت يمين يمين شمال شمال
1- تغيير العملة.
2- عملة ذهبية.
3- الزراعة.
4- تستقيلوا بي حمدوكم والتاني اب جضوم وزير المالية كيسو فاضي
5- يجي عسكري بنسخة النميري الأولى يقش الاحزاب دي كلها وخصوصا بتاع بوخة المرقة
6- حل جميع اللجان شاملة الفرعية والمنبثقة منها.
7- اعدام اي زول يتاجر في العملة ومصادرة امواله وعقاراته.
8- فرض رسوم 30% على اي عقار وعمارة من تلاتة طوابق وما فوق.
9- تواجد مكثف للشرطة في كل مناطق الذهب وعدم السماح بأي تهريب حتى لو جرام واحد.
دي الدفعة الاولى يا طير والحلول كتيرة كل مرة نديكم جرعة لكن امخاخ فاضية مليانة مريسة ما بتستوعب بسهولة عشان كدا تطيروا يطير ريشكم ريشة ريشة
طيب خلو الفاشل ده اسلم مفتاح الجناح الدولاري بتاعو في الفندق واتخارج امشي لشيخو العلمو السحر بن زايد أو ارجع موظف في البنك الدولي وأبكي ليهم واقول ما قدرت عليهم صعبين….