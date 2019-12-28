مدني يعلن عن تراجع مجلس الوزراء عن قرار رفع الدعم عن (البنزين) و (الجاوزلين) في موازنة 2020

عبر مؤتمر صحفي لوزيرة التجارة والصناعة، مدني عباس مدني والقيادي بالحرية والتغيير إبراهيم الشيخ مساء السبت كشف مدني تفاصيل الاتفاق بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بخصوص موازنة 2020.

حيث أعلن مدني بحسب متابعة محرر كوش لوقائع المؤتمر الصحفي أن مجلس الوزراء أرجأ قرار رفع الدعم عن “البنزين” و “الجازولين” وذلك بعد حوالي يوم من إجازة ميزانية 2020 التى أقرت الرفع التدريجي لدعم المحروقات. وقال مدني سيترك الأمر وقضايا الإقتصاد لمؤتمر إقتصادي يعقد في مارس 2020 .

الخرطوم (كوش نيوز)

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