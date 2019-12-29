الثروة الحيوانية: لن نُوقف صادر الماشية الحيّة وسنزيد “المذبوحة”

أقرّ وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. علم الدين عبد الله بوجود استغلالٍ لموارد القطاع أسماه بالعشوائي.

وأوضح لدى مُخاطبته المُنتدى البيطري الخامس أمس، أنّ قطاع الثروة الحيوانية يَحتاج لتحليل المُشكلات وتحديات الإنتاج والصادرات ومُعالجتها وتحقيق أهدافها في الأمن الغذائي، وقال: “البلاد لديها موارد مُتعدِّدة، ولكن الاستفادة منها ضعيفة جداً”، وأعلن فتح أبواب الوزارة لكل ما يصلح ويُساعد على بناء البلاد، وأكّد علم الدين أنّ الوزارة لن تُوقف صادر الماشية الحَيّة، ولكن ستعمل على زيادة صادر اللحوم “المذبوحة”، ودعا لوضع استراتيجية للنهوض بالصادرات.

من جانبه، أكّد وكيل الوزارة د. عادل فرح بحسب موقع صحيفة الصيحة، غياب السِّياسَات والاستراتيجيات والتّضارُب والتقاطُع في مُعظم الوزارات، واعتبر أنها تعمل “برزق اليوم باليوم”، وقال إنّ (85%) من سياسات الوزارة تُنفِّذها وزارات أخرى، ولا تُوجد سِياسة تتحكّم في صادرات القطاع، وأضاف: المرحلة تتطلّب من وزارتي الثروة الحيوانية والزراعية أن تكونا رائدتين للاقتصاد ومُواكبة المُستجدات وتلبية مُتطلبات التجارة العالمية، وبتَكوين لَجنة تَعمل على وضع التّوصيات في استراتيجيةٍ قابلةٍ للتنفيذ.

الخرطوم (كوش نيوز)

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