السودان: متظاهرون يطالبون بتسليم البشير للجنائية ويتسببون في اختناق مروري حاد

نظم عشرات السودانيين، الأحد، وقفة احتجاجية، بالخرطوم، للمطالبة بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورفع المحتجون، الأعلام الوطنية، ولافتات مكتوب عليها، (عشان (من أجل) ضحايا الحروب.. لاهاي بس)، (عشان ضحايا الهجوم الكيماوي.. لاهاي بس)، وفق مراسل الأناضول. وقال أحد المتظاهرين ويدعى، أحمد عبد الله، للأناضول، (وقفتنا الاحتجاجية للفت الانتباه بضرورة تسليم البشير إلى الجنائية، وأن جرائم أهلنا في دارفور، لن تسقط بالتقادم). وأضاف، (ما زال أهلنا يعيشون في المعسكرات (مخيمات اللاجئين) ودول الجوار، بسبب الحرب التي أشعلها النظام السابق في (إقليم) درافور).

وبسبب الوقفات الاحتجاجية المتكررة تشهد الخرطوم اختناقاً مرورياً حاداً بعد اغلاق طرق رئيسة تؤدي إلى وسط العاصمة. واحتج عدد من المواطنين للاغلاق المتكرر للطرق مما يؤدي إلى تعطل مصالحهم لأنهم يقضون الساعات الطوال وسط زحام خانق يستغرق ساعات طويلة. وطالب المواطنون بإبعاد الوقفات الاحتجاجية عن المسارات المهمة والشوارع الحيوية التي يؤدي اغلاقها أمام حركة السيارات لوضع متأزم يصعب علاجه طوال اليوم.

الانتباهة

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