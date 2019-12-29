النيلين
سياسية

خبراء: موازنة حكومة حمدوك (مضروبة) والشعب سيخرج للشوارع

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حمدوك

قال عدد من الخبراء أن ميزانية حكومة حمدوك لسنة 2020م (مضروبة)، وستدخل البلاد في كارثة اقتصادية ولن يستطيع الشعب تحمل الغلاء الطاحن وسيخرج إلى الشوارع أحتجاجاً في الربع الأول من عام 2020م.

وقال الخبير الاقتصادي د. جبريل إبراهيم في بيان صحفي أن رفع الدعم سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد السوداني ويؤثر بصورة كبيرة علي حياة الناس في كل جوانب الحياة. لكن الخبير في إدارة الأزمات الاقتصادية ودراسة المشروعات محمد آدم أحمد يرى أن ترفع وزارة المالية الدعم عن المحروقات بصورة نهائية، وتدعم القطاع الزراعي والانتاج حتي يتعافى الاقتصاد.

الانتباهة

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1 تعليق

طارق 2019/12/29 at 9:22 م

الشعب طلب خبزا وحصد قحتا.

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