وزيرالمالية: لا احتكار خاص لشركة الفاخر لشراء وتصدير الذهب

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى دكتور إبراهيم البدوى عدم وجود اي إحتكار خاص لشركة الفاخر للاعمال المتقدمة المحدودة لتقوم لوحدها بعمليات الشراء والتصدير للذهب ، وقال فى تصريح صحفي للمكتب الاعلامى بالوزارة ان الباب مفتوح امام كل الشركات العاملة فى مجال تصدير الذهب والقادرة على عمليات الشراء دون اى استثناء تعزيزا لجهود الحكومة مع القطاع الخاص لتوفير إحتياطى للبلاد من العملات الأجنبية وتوفير موارد للسلع الاستراتيجية.

واكد البدوي بان وزارة المالية تقوم بدراسة عروض مقدمة من شركات و مجموعة من تجار و مصدرى الذهب ومجموعة اعمال تجاوزت الاربعين شركة ومجموعة اعمال تعمل فى مجال شراء وتصدير الذهب مبيناً بأن هذه الشركات ومجموعة الاعمال لها المقدرة بتصدير حوالى 250 الى 300 كيلو فى اليوم بنظام الدفع المقدم .

، وقال سيادته “نحن لا نريد ان نعمل بيد واحدة والبلاد تمر بازمة اقتصادية كبيرة خلفها النظام البائد ونحن فى ظل ثورة تتسم بالوضوح والشفافية ، والكل مسؤل عن مستقبل البلاد ، لذلك لابد ان نعمل سوياً من اجل نهضة السودان ومعالجة ما خلفه النظام السابق من سوء فى التخطيط ودمار لمؤسسات الدولة التى اضعف القدرة الانتاجية” .

واوضح البدوي أن وزارته تعمل مع الجهات ذات الصلة من اجل إعادة العمل لصادر الذهب الحر بنظام الدفع المقدم وبالتشاور وفق ضوابط تحفظ موارد البلاد حتي لا يكون هناك استثناء لاحد فى القطاع الخاص.

الخرطوم 29-12-2019(سونا)-

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