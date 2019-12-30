التوم هجو: 28 من «قحت» يتحكمون في مصير السودان

حذر رئيس الحزب الاتحادي الجبهة الثورية التوم هجو من ما وصفه بـ«الدائرة الخبيثة» وسرطان المحاصصات في التعيينات من قبل قوى الحرية والتغيير ، وأعلن عن تبني الجبهة الثورية مقترحاً للدعوة لانتخابات مبكرة، وجدد هجو رفضه القاطع لتعيين الولاة والمجلس التشريعي قبل الوصول لاتفاق سلام ووصف هجو قوى التغيير بأنه جسم غير مؤهل ،وقال في مؤتمر صحفي أمس في وكالة سونا أمس (28) شخصاً فقط هم من يقررون في مصير السودان ويقومون بالتصويت والترشيح في التعيينات وأردف: تم تعيين وزراء في الوزارت لم يديروا قبلها مدارس ، واعتبر أن الدعوة لتعيين ولاة مدنيين «كلمة حق اريد بها باطل» .

وخير هجو الحكومة بين الالتزام الدولي الموقع مع حركات الكفاح المسلحة حول تعيين الولاة والمجلس التشريعي أو التنصل عنه وتحمل مسؤوليتها.

وأردف: الولاة الموجودين الآن توجد فيهم صفات وميزات غير متوفرة في الولاة القادمين ويكفي انهم من القوات المسلحة وبرر دعوته لانتخابات مبكرة قائلاً: نحن لا نتخوف من الانقلابات العسكرية أو الحكام العساكر ولكن نتخوف من السياسيين «البخافوا من صناديق الاقتراع» والتفويض الشعبي، ونوه الى أن الجبهة الثورية تقدمت بمقترح أن تكون الفترة الانتقالية 4 سنوات واستدرك قائلاً: لكن بعد تحكم 28 شخصاً في الترشيح والتصويت وتقاسم الكيكة التي خضبت بدماء سنمضي في دعم مقترح الدعوة لانتخابات مبكرة واذا كان هنالك تصويت فليصوت الشعب كله، ولفت الى أن تشكيل مجلسي الوزراء والسيادي تم بالتصويت وليس بالاتفاق وسخر من أحزاب لم يسمها لجهة ان عضويتها لا تملأ حافلة ،على حد قوله، وتساءل كيف لهم أن يتولوا مناصب ولاة.

الخرطوم : حمد الطاهر

صحيفة الجريدة

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