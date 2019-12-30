النيلين
أسعار صرف العملات اقتصاد وأعمال مدارات

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

1

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 30 ديسمبر 2019م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 87.00جنيه
الريال السعودي : 23.20جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 97.44 جنيه
الدرهم الإماراتي : 23.83جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 23.86 جنيه
الجنيه الإسترليني : 113.97جنيه
الجنيه المصري : 5.41جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

شارك الموضوع :

1 تعليق

hassan mirghani 2019/12/31 at 12:01 ص

كل الدعايات للملابس والاحذية التي تعرض في الفيس بوك غير موثوقة.فقد اشتريت من شركة sweater ولم ترسل لي ولم يردوا على الايميل بعد ان تم الدفع لهم. اسم الشركة chi-cc-star

رد

اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.