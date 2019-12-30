اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 30 ديسمبر 2019م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 87.00جنيه

الريال السعودي : 23.20جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 97.44 جنيه

الدرهم الإماراتي : 23.83جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 23.86 جنيه

الجنيه الإسترليني : 113.97جنيه

الجنيه المصري : 5.41جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

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