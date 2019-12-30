اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 30 ديسمبر 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 87.00جنيه
الريال السعودي : 23.20جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 97.44 جنيه
الدرهم الإماراتي : 23.83جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 23.86 جنيه
الجنيه الإسترليني : 113.97جنيه
الجنيه المصري : 5.41جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.
1 تعليق
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