الحكومة السودانية توقف بث قنوات طيبة الفضائية منها (١٠) دعوية موجهة لإفريقيا

أوقفت الحكومة السودانية يوم الاثنين منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة التي يرأس مجلس إدارتها الداعية عبد الحي يوسف المناهض لقوى تحالف إعلان الحرية والتغيير الحاكم.
وتبث عبر هذه الشركة مجموعة قنوات “طيبة” و10 قنوات باسم “أفريقيا” تبث بلغات الهوسا والسواحيلي والإنجليزية والتقراي، مستهدفة تقديم رسالة دعوية في أفريقيا، بحسب الأناضول.
و”طيبة” قناة سودانية إسلامية يترأس مجلس إدارتها الداعية المعروف عبد الحي يوسف المحسوب على التيار السلفي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن الوزير فيصل محمد صالح أصدر قرارا يقضي بإيقاف منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة المالكة لقنوات “طيبة” الفضائية، التي تسمح من خلالها ببث أكثر من عشر قنوات غير مرخص لها من السلطات السودانية.
وأوضح أن القرار تأسس على حصرية حق البث الإذاعي والتلفزيوني للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، واستنادا إلى الوثيقة الدستورية لعام 2019 بأن عملية البث الإذاعي والتلفزيوني شأن اتحادي.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب القناة بشأن بيان وزارة الثقافة والإعلام.
وانطلق بث قناة “طيبة” من الخرطوم في يوليو/تموز 2008. وتقدم القناة برامج تهدف إلى دعم الهوية الإسلامية، بحسب القائمين عليها.
ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، بدأت في السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا يفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها المجلس العسكري وقوى تحالف إعلان الحرية والتغيير.
الخرطوم (كوش نيوز)
6 تعليقات
هذة القنوات دعوية صرفة وما يسمي حكومة انتقائية هذا هو جهدها لم تستطيع أن تفعل شيء فيما يخص حياة الناس فلجأت الي محاربة الإسلام والإقصاء ولن يدوم هذا الحال سيقتلع الشعب هذا هؤلاء السكرجية المهرجين
قناة تنشر القران الكريم والسنه النبوية الشريفه (محافظه ومحتشمه) كلها خير وبركة ….. الله لا يوفق من اوقف بثها (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )
الموضوع واضح العلمانيين يريدون الحرب على الاسلام واهله
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
الكلاب عاوزين يسكتوا كل كلمة ضدهم وكل من لا يتوافق مع اهدافهم العلمانية .. اسلوب رخيص وعغبي لتكميم الافواه ..وكل ما يمت للدين بصلة .. قال حرية قال .. الشعب السوداني ليس يذلك الغباء الذين تظنون .. وكل يوم تتكشف المؤامرة الخسيسة لبني قحط العملاء الملاحيد .. ويومكم قرب وبراكم بتحفروا لنفسكم ..واليوم داك قول هرارياووووووو
(يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) التوبة 32
والذي لا إله غيره لن يفلح قوم جاؤا لمحاربة الله ورسوله. والله لن يفلح من يريد تكميم أفواه الدعاة.
والله لن يفلح من اعرض عن بسم الله.
والله لن يفلح من اعرض عن ذكر الله. قال الحق تبارك وتعالى ( ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا) ابشرو ي دعاة العلمانية بشظف العيش وضنكه.
اللهم ي عزيز ي جبار ي منتقم انصر المسلمين واهزم الشيوعيين العلمانيين.