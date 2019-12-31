ضجة في الأسافير بسبب أمين حسن عمر

تداول ناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي منشوراً مفبركاً للصحافي بالانتباهة عبد الرؤوف طه حوى حديثاً لأمين حسن عمر. ويقول المنشور المفبرك على لسان عبد الرؤوف: (في حوار صحافي ينشر لاحقاً أمين حسن عمر بعد تقرير قناة العربية وخوفه من الإدانة في انقلاب الأخوان: أنا تاريخي يشهد لي ولو كان المرحوم نقد موجود لشهد لكم أنني كنت شيوعي. نعم انخدعت في الحركة الإسلامية لكني أعلنت انسلاخي عنها وعن المؤتمر الوطني قبل سقوط البشير بلحظات). ونفى عبد الرؤوف طه صحة الحديث وأورد تصحيحاً على صفحته الرسمية بالفيس بوك. وقال عبد الرؤوف: (تداولت الاسافير منشوراً يحمل تصريحات مفبركة عن دكتور أمين حسن عمر مرفق معها صورة لي معه. للتأكيد إن الصورة من حوار صحفي أجريته في فبراير 2018م ولاعلاقة لها بما يشاع حالياً).

الانتباهة

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