الولايات المتحدة الامريكية تهنئ السودان بعيد الاستقلال ال64

اصدر وزير الخارجية الامريكي مايكل بومبيو بيانا صحفيا هنأ فيه الشعب السوداني بعيد الاستقلال واكد التزام الحكومة الامريكية بالعمل مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيها تعزيز السلام والأمن والازدهار واحترام حقوق الإنسان

وعبربومبيو، نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية، بأطيب التمنيات لشعب السودان وهو يحتفل بيومه الوطني في الأول من يناير.

واشار البيان انه وفي الذكرى الرابعة والستين لاستقلال السودان الوطني، فان حكومة الولايات المتحدة تهنئ السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومة مستجيبة وديمقراطية تمكن جميع السودانيين ، بمن فيهم الشباب، والنساء في المناطق المهمشة تاريخياً.

وقال “تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة الانتقالية حيث يسعى السودان إلى تعزيز السلام والأمن والازدهار واحترام حقوق الإنسان. ونحن نتطلع إلى تعميق شراكتنا وتأمين التقدم نحو هذه الأهداف المشترك”.

الخرطوم 31 -12-2019 ( سونا)

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