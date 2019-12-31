الولايات المتحدة الامريكية تهنئ السودان بعيد الاستقلال ال64

اصدر وزير الخارجية الامريكي مايكل بومبيو بيانا صحفيا هنأ فيه الشعب السوداني بعيد الاستقلال واكد التزام الحكومة الامريكية بالعمل مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيها تعزيز السلام والأمن والازدهار واحترام حقوق الإنسان
وعبربومبيو، نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية، بأطيب التمنيات لشعب السودان وهو يحتفل بيومه الوطني في الأول من يناير.
واشار البيان انه وفي الذكرى الرابعة والستين لاستقلال السودان الوطني، فان حكومة الولايات المتحدة تهنئ السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومة مستجيبة وديمقراطية تمكن جميع السودانيين ، بمن فيهم الشباب، والنساء في المناطق المهمشة تاريخياً.
وقال “تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة الانتقالية حيث يسعى السودان إلى تعزيز السلام والأمن والازدهار واحترام حقوق الإنسان. ونحن نتطلع إلى تعميق شراكتنا وتأمين التقدم نحو هذه الأهداف المشترك”.
الخرطوم 31 -12-2019 ( سونا)
1 تعليق
Down down USA
امريكا ام الإرهاب
امريكا ام العنصريه
امريكا ضد الاسلام
امريكا المستعمر الجديد
الذي يأخذ بالقوة ولايعطي
اي دوله بعيده من امريكا تعيش ف سلام
واي دوله دخلتها أمريكا أصبحت حطام