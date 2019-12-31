محمد عصمت: استقلتُ بسبب مؤامرة من قيادي بـ “الحرية والتغيير” لإزاحة شخص وتعيين زوجته

طالَب رئيس التجمع الاتحادي المُوحّد محمد عصمت، وزارة المالية ورئاسة الوزراء بكشف تفاصيل عقد شركة “الفاخر” ومعرفة مجلس إدارتها وسجلّها التاريخي، ونادى باحتكار الذهب لصالح الدولة عبر إنشاء بورصة عالمية لتصدير الذهب.

وأكد عصمت في تصريح صحفي الإثنين، أن الدولار له آلية تُحدّده هي عملتنا المحلية، وأوضح أن سياسة القبض على تجار العملة مُجرّبة، وكشف أن تعيينات الخدمة المدنية (1050) وظيفة، وقال إن المعايير التي وُضعت لا تليق بالخدمة المدنية، وأكد تقدمه بمقترح باسم الحزب بأن يتم تشكيل لجنة ذات طابع فني لها علاقة بالخدمة المدنية، ونوّه لعدم وجود كتلة من قوى الحرية والتغيير تتوفر فيها المعايير والمواصفات لكيفية تعيين قيادات، وأضاف بأنه تمت إجازته ورفعه للمنسقية ولم يعد حتى الآن.

وأوضح عصمت، أن أسباب تقديم استقالته من لجنة التعيينات، كانت بسبب مؤامرة دُبّرت من أمين عام وأحد قيادات “الحرية والتغيير” لإزاحة شخص وتعيين زوجته، وقال إنه فضّل الاستقالة بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، لكنهم طلبوا التستّر عليها وتم تسريبها بعد (29) يوم.

الخرطوم: صامد أبوهداية ــ فاطمة علي

الصيحة

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