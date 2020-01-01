محمد عصمت: الدولة قطعت خطوات في استرداد الأموال المنهوبة والبالغة (64) مليار دولار

قال محمد عصمت رئيس حزب الاتحادي الموحد إن الدولة قطعت خطوات في عملية استعادة الأموال المنهوبة، والبالغة (64) مليار دولار وينبغي أن تتم إعادتها بطرق دبلوماسية، وانتقد عصمت ما يثار في جوبا وخاصة تيار الوسط واتهم المجلس السيادي بعدم امتلاكه رؤية واضحة حول السلام .

ووصف عصمت احتكار الذهب لدى شركة الفاخر بـ(المحاباة)، وطالب رئيس الوزراء بمدهم بمعلومات حول هذا الشرك ، وتابع دخول أي قطاع خاص واحتكاره لسلع يدخل باب الفساد،

وقال إن الإجراءات الإدارية المتبعة لإيقاف المضاربات في الدولار لا تكبح سعره، وتابع مؤتمر صحفي (الإثنين) إن دعوة الميرغني لتجميع الاحزاب الاتحادية هي دعوى لا تهمنا، وليست لدينا علاقة بهذه الاحزاب “صحيح يوجد بها عضوية نزيهة”، وان الوحدة يمكن أن تستوعب أشخاصاً من التيارات غير المشاركة، و الخطوات العملية ماهي إلا بمثابة اخطار، وسنباشر عملنا باسم التجمع الاتحادي ستبدأ من الأن ولدينا خطط لعقد مؤتمرات.

الخرطوم – محمد الخاتم حسين

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