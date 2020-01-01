اعمال شغب واسعة في الخرطوم مع مطلع 2020 والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع

شهدت العاصمة السودانية أعمال شغب وفوضى واسعة في الساعات الأولى من العام 2020 حيث إعترض الأف الشباب السيارات في شوارع الخرطوم المختلفة وأمطروا سيارات المواطنين بالحجارة وتحطيم زجاجها وكذلك استخدام المياه وغيرها كنوع من الإحتفال برأس السنة الجديدة.
وكشفت مقاطع فيديو على فيسبوك شاهدها محرر النيلين فجر الأربعاء تعرض عدد من الشاحنات التي تحمل الخضر والفواكه لعمليات نهب من قبل الشباب وسط ضحكاتهم.
وأكد شهود عيان للنيلين إستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع في بعض مناطق الخرطوم بعد التفلت الكبير من الشباب مثل تحطيم زجاج السيارات وإغلاق طرق رئيسة وإشاعة الفوضى وبث الرعب في قلوب المواطنين .
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
6 تعليقات
هذا زمان الحرية والتغيير والفوضة
لو ما اعتقلو منهم مجموعة كبيرة وختوهم في ميدان عام وجلدوهم قدام الناس بكرة الموضوع حيبقى اكبر من شغب (من أمن العقوبة أساء الأدب)
مدنياااااااااااو. شكرا حمدوك
مدنياوووووو …فوضي وتخريب وعطالة
ياها دي الحرية الدايرنها يا فرحتنا بيكم
مدنيييياو….. شكراً حمدوك