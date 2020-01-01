شقيق المعلم لـ”المخابرات”: (القصاص بس)

جدد أسرة الشهيد أحمد الخير تمسكها بالقصاص وتعهدت باتباع كافة الطرق القانونية المكفولة لها حتى تنفيذ حكم الإعدام شنقاً على منسوبي جهاز المخابرات العامة الـ(29).

وقال شقيق المعلم سعد الخير بحسب صحيفة آخر لحظة، نرفض طلب جهاز المخابرات الذي طلب فيه العفو عن منسوبيه، لجهة أن الجهاز أنكر في السابق قتل شقيقه عدة مرات، وزاد بل رفض جهاز المخابرات الإجراءات الجنائية في بداية القضية وتمسك بمحاكمة المتهمين عسكرياً، بجانب عدم اعترافهم بالجريمة حتى اليوم الأخير، ولذلك نقول لهم (مافي عفو عنهم القصاص بس).

الخرطوم (كوش نيوز)

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