شقيق المعلم لـ”المخابرات”: (القصاص بس)

جدد أسرة الشهيد أحمد الخير تمسكها بالقصاص وتعهدت باتباع كافة الطرق القانونية المكفولة لها حتى تنفيذ حكم الإعدام شنقاً على منسوبي جهاز المخابرات العامة الـ(29).
وقال شقيق المعلم سعد الخير بحسب صحيفة آخر لحظة، نرفض طلب جهاز المخابرات الذي طلب فيه العفو عن منسوبيه، لجهة أن الجهاز أنكر في السابق قتل شقيقه عدة مرات، وزاد بل رفض جهاز المخابرات الإجراءات الجنائية في بداية القضية وتمسك بمحاكمة المتهمين عسكرياً، بجانب عدم اعترافهم بالجريمة حتى اليوم الأخير، ولذلك نقول لهم (مافي عفو عنهم القصاص بس).
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
القصاص بس القصاص بس لكل المجرمين تانى مافى عفو
ربنا يتقبله شهيدا للوطن وللحرية والعدالة والسلام ويلهم شعب السودان الصبر وحسن العزاء
مجرمى جهاز الامن احدهم يمضغ اللبان اثناء المحاكمة وبعضهم يهتف اسود وحوش كنوع من الجهر بالمعصية وفى حضرة سيادة القضاء وهيبة المحكمة التى لم يعمل لها اؤلئك المجرمين ادنى حساب هل هذا من باب وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها ام افراط فى الاجرام والفجور وهل مثل هؤلاء يستحقون ان يصدر جهاز المخابرات بيان يعلن فيه وقوفه بجانبهم بدلا من ان يستعجل تطبيق القصاص بحقهم فبقدرما ما آلمتنى جريمتهم النكراء آلمنى اسخفافهم بالمحكمة وهم ياكون اللبان ويهتفون اسود وحوش وكانهم بمبانى جهازهم القمئ وقاضى المحكمة هو الضحية التى يريدون أن يفتكوا بها وهم فى لهفة لممارسة افعالهم الاجرامية القبيحة تلك فهل مثل هؤلاء يتشرف جهاز المخابرات بانتسابهم إليه ويجاهر بانه سيدافع عنهم ولو وفق ما كفله القانون اننا نرجوا من القائمين على امر الجهاز ان يكفوا اذاهم عنا والذى تحملناه ثلاثون عاما غابرة واعلموا أن أولياء دم الشهيد احمد الخير ليس أهل بيته فحسب انما شعب السودان باسره وقد رايتم هذه الرسالة فى اليوم التاريخى والمفصلى للقضاء السودانى وهو يؤسس الى عدالة لا غبار عليها ولا شبهة تعتريها بهذا القصاص العادل فى ذلك اليوم الابلج الأغر
ان اراد جهاز المخابرات ان يحصل على العفو فى هذه الجريمة كما أعلن عليه ان يعى جيدا ان أولياء دم الشهيد المغدور به هم الشعب السودانى باسره فلا عفو ان اعترض شخص واحد من هذا الشعب العظيم ونا اول المطالبين بالقصاص
فضلا لا تستعدوا هذا الشعب العظيم من اجل مجرمين لا يستحقون الا القصاص