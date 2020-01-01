الشعبي: دولة صغيرة أقامت مركزاً للتجسُّس وسط الخرطوم

كشف حزب المؤتمر الشعبي، عن وجود دولة قال إنّها صغيرة تقوم بعملية التجسُّس على هواتف السُّودانيين عبر مكتب تم فتحه بالخرطوم، واعتبر أنّ البلاد أصبحت ساحة لفرض عمل استراتيجي تشكّل في عدد من العواصم والبلدان النافذة، وأضاف بأنّ تلك الدول شكّلت فرق عمل استراتيجي الهدف الأساسي منها تشكيل مستقبل السودان.
وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان في مؤتمر صحفي أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ مُستقبل السودان لن تُشكِّله جهات في الخارج وإنما شباب الثورة، وكشف أنّ واشنطن ولندن وأبوظبي وراء ذلك العمل الاستراتيجي.
وقال إدريس إنّ دولة صغيرة أقامت مركزاً للتجسُّس وسط الخرطوم، وإن المركز مُجهّزٌ بأجهزة حسّاسة ومُتطوِّرة للتجسُّس على هواتف الشعب السوداني وليس جهاز المخابرات.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
أكيد قطر مافي غيرا.
لا نستبعد ذلك . والدولة معروفة . راقبوا اجهزة الاعلام التابعة لهم وانتم تعرفون الي ابدين يسوقون الناس . يحاولون تشكيل راي عام ضد الاسلام السياسي وجعله خصم للشعب السودان والصاق كل المصائب به كما فعلوا في دولة محاورة. ولكن الحذر هم يستهدفون الديمقراطية ولا شيئ اخر لأنها لا تروقهم
لا احد يدري مشكلة (الشيخ اضريس) سليمان
مع دويلة الامارات نعرف أبناء الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه هباشين وبتاعين فتن وحاقدين وحاسدين وقتله ولصوص ولكن ما لا نعرفه مشكلة الشيخ مع هذه الدويلة. . قل لنا يا شيخنا اين يوجد مركز التجسس هذا والباقي علينا ..