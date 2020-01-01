اعتذار وزير الشؤون الدينية السوداني عن خطأ أثار ضجة بمواقع التواصل

تقدم وزير الاوقاف والشؤون الدينية السوداني” نصر الدين مفرح”، باعتذار لما ورد منه من خلط في آيات قرانية، بحسب ما نقلت (كوش نيوز).
وكان الوزير قد نشر آية قرآنية خلال تغريدة له من سورة البقرة، قبل ان يعود ويعتذر بعد مداخلات المتابعين الذين صححوه بأن الآية من سورة المائدة وليست البقرة.
وقال مفرح من خلال تغريدة اخرى بعد ان ادرك الخطأ : إعتذار وتصحيح: (من أَجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بِغير نفس أو فساد في الْأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ٣٢ المائدة، نعتذر عن الخطأ الكتابي الغير مقصود وشكراً لكل من صححنا وراسلنا للتنبيه.
كما وقع الوزير في خطأ إملائي آخر بكتابة الله (تعالي)، بالياء المنقوطة، وليست الألف المقصورة.
واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن يحدث خطأ كهذا من وزير معني بالشؤون الدينية، مما أثار موجة من الانتقاد.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
سقط الامام من نظري للابد
وسقط حزب الامه من نظري للابد
بتعينهم هذا الصعلوك وزيرا للشؤون الدينية
🔥الشعب طلب قمحا 🔥وحصد قحطا 🔥الشعب طلب رغيفه🔥 وحصد مريسه 🔥الشعب طلب رخاء 🔥وحصد غلاء 🔥الشعب طلب زراعة 🔥وحصد سعر زياده 🔥الشعب طلب مواصلات🔥 وحصد وقفات
🔥 الشعب طلب مصلح 🔥وحصد دجال اسمو مفرح
🔥 الشعب طلب فول🔥 وحصد ابو الغول 🔥الشعب طلب دولار رخيص🔥 وحصد ناس حيص بيص
🔥 الشعب طلب زول فاهم 🔥وحصد ماركسي طاشم
🔥الشعب طلب امن وامان 🔥وحصد نهب ف قلب امدرمان
🔥 الشعب طلب العيش 🔥وحصد شتم الجيش
🔥الشعب طلب تغيير جديد 🔥وسيحصد وطن حديد
🔥 شعبنا…..ارمي قدام حكومه تحذف اسم الله وجب حذفها من الوجود السياسي والوجود ف الوطن…. ٢٨ علماني وجب كبهم في سله زباله التاريخ….بالثوره.. بالسلمية…بالقانون…بالثوار الأصليين…والثوار الاتغشوا ورجعوا لعقلهم…….🔥🔥
🔥سلميه سلميه ضد العلمانيه والالحاديه والشيوعية والماركسية والماسوريه🔥
الوزير فاقد للياقة واللباقة !
(الخطأ الغير مقصود ) هذا خطأ شائع ، والصحيح : ( الخطأ غير المقصود ) .