وزير الإعلام يشكل لجنة لدراسة وضع السينما في السودان

شكل وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح لجنة لدراسة وضع السينما في السودان، من أجل تطوير صناعتها وايجاد حلول لمعوقات الإنتاج.

وقد حدد القرار الذي أصدره وزير الثقافة والإعلام رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ إختصاصات اللجنة المشكلة بدراسة أوضاع السنيما في السودان وإقتراح سبل تطويرها وذلك من خلال وضع مقترح للهياكل المؤسسية والإدارية ، بالإضافة لمشروع قانون السينما، وأن تشمل دراسة اللجنة قضايا وضع دور العرض السينمائية، وسبل تطوير قدرات التمويل والإنتاج، وأن تقترح الإطار الذي يوضح علاقة وزارة الثقافة والإعلام والجماعات والمؤسسات التي تعمل في القطاع السينمائي.

كما حدد القرار فترة ثلاثة أشهر لوضع الدراسة والتوصيات كحد أقصى.

هذا وقد ضمت اللجنة في عضويتها كل من إبراهيم حامد شداد، سليمان محمد إبراهيم ، عبادي محجوب، سارة جاد الله، مهيرة مجدي سليم، إيلاف مصدق الكنزي، نور الهدى عبد الرحمن أحمد، محمد عطية، فتحي محمد عثمان، صلاح عبدالرحيم، منى ميرغني، وطلال عفيفي محمود.

الخرطوم ١-١-٢٠٢٠ (سونا)

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