تطور لافت في موقف حركة عبد العزيز الحلو

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، قيادة عبد العزيز الحلو،الأربعاء تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة ثلاثة أشهر في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقالت الحركة إن قرار تمديد وقف العدائيات من جانب واحد في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها يجيء كبادرة حسن نية، ولإعطاء محادثات السلام الجارية حالياً في جوبا فرصة للنجاح. ووفقاً لبيان صادر عن القائد العام للحركة، عبد العزيز الحلو، فإن إعلان تمديد وقف القتال سيظل سارياً حتى 31 مارس المقبل. ودعا الحلو جميع وحدات جيشه للالتزام بالإعلان ابتداء من 1 يناير.

صحيفة الإنتباهة

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