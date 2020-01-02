تعليق لغندور حول أحداث الجنينة يشعل الأسافير

ترحم رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور على شهداء أحداث الجنينة بولاية غرب دارفور. وقال غندور على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (الجنينة تنزف .

استشهاد أكثر من 30 مواطن من مدينة الجنينة نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يرزق أهلهم الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون).

وانهالت التعليقات على المنشور حتى وصلت لقرابة الألف تعليق و(31) مشاركة. وجاءت معظم الردود مهاجمة لغندور وسياسات النظام السابق، بينما وصف البعض ما جرى في الجنينة بصراع الأجنحة.

صحيفة الإنتباهة

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