بمشاركة 25 دولة و700 شركة وزير التجارة يستعرض استعدادات افتتاح معرض الخرطوم الدولي,,,

استعرض وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، الترتيبات والاستعداد لمعرض الخرطوم الدولي الدورة 37، المقامة خلال الفترة من 20_27يناير 2020م، بالإضافة للوقوف على إجراءات الحوسبة داخل الوزارة، وقال في تصريح صحفي امس، إن دورة المعرض السنوية تمثل السودان، لابد للوزارة من دعمها وتسهيل كافة المعوقات حتى تخرج بصورة مشرفة وجاذبة، تعكس كل الأنشطة داخليا وخارجيا.

وامن وكيل الوزارة محمد علي عبدالله، على الاستعدادات لمعرض الخرطوم، وقال إن فعاليته تعد من التداعيات الاقتصادية الكبرى، وذلك للمشاركة الداخلية والخارجية من كل الدول، كما يعتبر واجهة ترويجية للمنتجات السودانية والصناعات المحلية، وفرصة طيبة للتسوق والاستثمار، موضحا بانه تم حجز ست صالات منها اربع دولية ومحلية بالمناصفة، ثم اثنتين تحت رعاية الوزارة للعرض المكشوف، واصفا الاستعداد بـ(الممتاز والمميز )، واضاف: هذه الدورة تعكس كل الفئات في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، ولاتسبقها دورة نسبة للانفتاح على العالم بعد ثورة ديسمبر المجيدة.

وأوضح حامد الطيب مدير المعارض بوزارة التجارة، أن هنالك مشاركة مميزة خلاف الدورات السابقة من الدول حيث تشارك 25 دولة، منها كينيا وكوريا الجنوبية وباكستان، والشركات الأجنبية ارتفع عددها من 150شركة الى 250 والوطنية وصلت إلى 450 وستشارك 8 ولايات بزيادة عن السابق، مشيرا إلى الى أن هنالك العديد من الوزراء سيشاركون في هذه الدورة، منهم وزير التجارة النيجيري ووزير خارجية أوكرانيا وحاكم كانون.

ويذكر أن الدورة 37 تشتمل على افلام وندوات ومحاضرات وبرامج ترفيهية، كما تعكس جميع المنتجات الوطنية والترويج للصناعات المحلية، لان (صنع في السودان) من أولويات المرحلة المقبلة.

الخرطوم: ابتهاج

صحيفة الجريدة

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