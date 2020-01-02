قال وزير المالية ابراهيم البدوي إن الشعب السوداني هو صاحب الرأي الفيصل في قرار استمرار الدعم السلعي استنادا على حوار مجتمعي مبني على الحقائق والأرقام والمعرفة، مؤكداً أنه غير مستعد لتحمل مسؤولية الوضع القائم، وأكد البدوي في تصريحات محدودة عدم وجود موارد ذاتية أو دعم دولي لتغطية الدعم السلعي الذي يقدر في الموازنة بنحو(252,100) مليون جنيه، وأكد البدوي انهم بصدد إجراء حوار مجتمعي موسع حول سياسة الدعم السلعي مع قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية والاعلام والمؤسسات الاكاديمية وفئات المجتمع المختلفة وصولا لإقامة مؤتمر اقتصادي في الاسبوع الثالث من شهر مارس.
الخرطوم: محمد عبد العزيز
صحيفة السوداني
2 تعليقان
من البداية كان تواجهو المواطن بالحقيقة انو البلد مفلسة ومديونة والدعم ما ممكن يستمر..
وزير المالية: لا نمتلك موارد لتغطية الدعم السلعي والشعب صاحب القرار،،،،،
القرار انت فاشل
رفدوووووك
اقاله تسليم مفتاح جناحك ف الفندق الدولاري….بعد كشفوا فسادك مع شركه الفاخر لابد من مراجعه حسابك ف الامارات وحسابات كل حكومه قحط
مش قلتوا شفافيه وعدل
دولارات جناحك ف الفندق ال٧ نجوم البلاد ف حوجه له